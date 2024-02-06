بلينكن: ولي العهد السعودي أكد لي رغبة المملكة في التطبيع مع إسرائيل بشرطين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد له خلال مباحثاتهما في الرياض، رغبة واهتمام المملكة بالتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان، في الدوحة، مساء الثلاثاء، أن ولي العهد أكّد أن هناك شرطين مطلوبين من أجل إجراء التطبيع، وهما إنهاء النزاع في قطاع غزة، وأن يكون هناك مسار واضح بإطار زمني واضح لإقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن هناك فوائد جمة تعود على كل من له علاقة بالأمر إذا ما اندمجت إسرائيل بشكل أكبر في المنطقة، موضحًا أن الإسرائيليين عليهم أن يقرروا ذلك من أجل أنفسهم.

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب قرارات صعبة، وما يزيد من حجم التحديات هو الاهتمام الذي ينصب على النزاع في قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ هذا المسار هو الذي يتيح السلام والاستقرار بعيد الأمد سواء للإسرائيليين أو الفلسطينيين، كما أنّه يساهم في عزل من قال إنهم يرفضون هذا المسار بدءًا من إيران.