رمضان عبد الرازق يوضح الحكمة من فرض 5 صلوات في رحلة الإسراء والمعراج

كشف الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامى، عن فرض الصلاة على أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام أثناء رحلة الإسراء والمعراج، ولماذا فرضت الخمس صلوات فوق السبع سماوات.

وأضاف خلال ببرنامج واحد من الناس مع عمرو الليثى بقناة الحياة: "مجيبا بأن هناك تفسير لابن حجر العسقلانى بأن الله يحب أمة المصطفى "ص" وعند عروج النبى شاهد عبادات الملائكة فمنهم من هم قائم ولا يركع ومنهم الساجد ولا يقف، فكرم الله أمة النبى بأن يفرض عليهم الصلاة وتكون الركعة الواحدة شاملة كل أنواع العبادات منها الوقوف والركوع والسجود".

وتابع عبد الرازق بأن رحلة الإسراء والمعراج لها العديد من الحكم والمعانى التى لا تحصى.