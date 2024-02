أول تعليق من هالاند بعد «هاتريك» فودين أمام برينتفورد

علق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على تسجيل فيل فودين ثلاثية «هاتريك» خلال الفوز على برينتفورد، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج.

قال إيرلينج هالاند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عقب فوز مانشستر سيتي على برينتفورد:" مستمرون.. 3 نقاط أخرى، تهانينا على الهاتريك فيل فودين".

وعاد هالاند للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، لكنه لم يجد طريق الشباك بعد في مباراتين بعد عودته.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على برينتفورد بنتيجة 3-1، وسجل فيل فودين «هاتريك» ليرتفع رصيد السيتي لـ 49 نقطة في وصافة الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ51 نقطة، ولكن يتبقى للسيتي مباراة أقل.

