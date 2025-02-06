 البرلمان العربي يستنكر تصريحات ترمب الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرلمان العربي يستنكر تصريحات ترمب الداعية لتهجير الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي
البرلمان العربي

نشر في: الخميس 6 فبراير 2025 - 9:01 ص | آخر تحديث: الخميس 6 فبراير 2025 - 9:01 ص

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أمس الأربعاء، عن رفض البرلمان القاطع واستنكاره للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تدعو للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، في انتهاك للقوانين الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة.

وشدد اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان، أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين.

وطالب الأمم المتحدة ودول العالم كافة، باتخاذ مواقف حازمة ضد تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني.


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