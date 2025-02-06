تشكيل هيئة مكتب مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية الجديد

• عشيبة رئيسًا والصيرفي وكيلًا والشهاوي سكرتيرًا عامًا وحسب النبي أمينًا للصندوق.

أعلن نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار راغب عشيبة، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل هيئة مكتب مجلس إدارة النادي الجديد، برئاسته، واختيار المستشار إمام الصيرفي، وكيلاً للمجلس، والمستشار عبد الرحمن الشهاوي، سكرتيرًا عامًا، والمستشار ناصر حسب النبي، أمينًا لصندوق النادي.

وكانت انتخابات نادي قضاة الإسكندرية، أجريت الجمعة الماضية، على جميع مقاعد المجلس، وأسفرت عن فوز المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة الاستئناف، برئاسة النادي، وفاز المستشار يسري عبد الرحمن، بمقعد المستشارين المتقاعدين بالتزكية، بينما فاز: عبدالرحمن الشهاوي، وناصر حسب النبي، وإمام الصيرفي،بمقاعد المستشارين.

كما فاز المستشارين: إسلام تمراز، وحازم حبيب، وبلال عطا، وأحمد خورشيد، ومحمد عصام، بمقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، وأسفرت نتيجة الفرز عن فوز المستشارين: رامي حسن، وأحمد راجح، ومحمد ضياء، وحسين سلام، وبدر الكومي، على مقاعد النيابة العامة.