الفنان التشكيلي محمود عبده يصل للقائمة القصيرة لجائزة محمود كحيل

وصل الفنان التشكيلي والكاتب محمود عبده إلى القائمة القصيرة لجائزة محمود كحيل لشرائط والقصص المصورة والكاريكاتير السياسي والرسوم التعبيرية في العالم العربي، وذلك عن فئة الرسوم التصويرية والتعبيرية.

يذكر أن مركز رادا ومعتز الصواف لدراسات الشرائط المصورة العربية في الجامعة الأميركية في بيروت ينظم جائزة محمود كحيل السنوية، والتي تهدف إلى تعزيز الشرائط والقصص المصورة والكاريكاتير السياسي والرسوم التعبيرية في العالم العربي، من خلال إبراز مواهب وإنجازات رسامين هذه الفنون.

وتم إنشاء برنامج الجائزة في عام 2014 لتكريم وتخليد تراث الفنان الراحل محمود كحيل، الذي كان واحدا من أبرز رسامي الكاريكاتير في العالم العربي، ومتخرجا من الجامعة الأميركية في بيروت.

ويتم تقييم الأعمال المرشحة والتصويت عليها من قبل لجنة تحكيم متخصصة وعالمية يُعلن عنها عبر منصات المركز المختلفة. ويتم الإعلان عن الفائزاين وتكريمهم في حفل توزيع الجوائز واطلاق كتاب الجائزة وافتتاح المعرض السنوي.

جدير بالذكر أن المبادرة قد أطلقت الدعوة الأولى للاشتراك بجائزة محمود كحيل في أوائل عام 2015، حيث تلقت عددا هائلا من الأعمال الفنية من حوالي 300 فنان من 11 دولة عربية، وازداد عدد الدول المشاركة إلى 16 دولة بحلول العام الرابع.