 وكيل الأوقاف الإسكندرية يوجه بصيانة وصلات الكهرباء بالمساجد ونزح مياه الأمطار من الأسطح - بوابة الشروق
الخميس 6 فبراير 2025 11:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وكيل الأوقاف الإسكندرية يوجه بصيانة وصلات الكهرباء بالمساجد ونزح مياه الأمطار من الأسطح

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 6 فبراير 2025 - 11:21 م | آخر تحديث: الخميس 6 فبراير 2025 - 11:21 م

التقى الدكتور نجاح راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديري الإدارات الفرعية، بحضور قيادات الدعوة، حيث شدد على استمرار متابعة المساجد وتهيئتها وصيانة وصلات الكهرباء بشكل دوري خلال ما تبقى في فصل الشتاء؛ تجنبا لحدوث أية أعطال أو مشكلات مع نزح مياه الأمطار من فوق أسطح المساجد.

وأكد راجح، خلال اللقاء اليوم الخميس، عددًا من النقاط من أهمها العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف من خلال محاورها الأربعة وهي مواجهة التطرف الديني، مواجهة التطرف اللاديني، بناء الإنسان، صناعة الحضارة.

ووجه وكيل الأوقاف، بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه مع متابعة العدادات وشحنها بشكل دوري وعمل حصر دقيق لها، والاهتمام بالأنشطة الدعوية والقرآنية وإنشاء الكتاتيب، والتوسع فيها من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق الأمن الفكري والمجتمعي لأبناء المجتمع، والعمل على تطبيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي مع المتابعة المستمرة؛ للتأكد من تطبيق تلك التوجيهات.

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