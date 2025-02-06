رقم قياسي عالمي جديد لدرجات الحرارة في يناير

سجل العالم رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة لشهر يناير، رغم البرودة غير المعتادة في الولايات المتحدة، وظاهرة "لا نينيا" التي تؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة، والتوقعات بأن يكون عام 2025 أقل حرارة نسبيا، وفقا لخدمة المناخ الأوروبية "كوبرنيكوس".

ويتزامن هذا الرقم القياسي المفاجئ مع دراسة جديدة أعدها عالم المناخ البارز الرئيس السابق لبرنامج أبحاث المناخ في وكالة ناسا، جيمس هانسن وآخرون، يؤكدون فيها أن الاحتباس الحراري يتسارع، وهو ما أثار انقساما بين الباحثين في هذا المجال.

وسجل شهر يناير الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة العالمية بمقدار 09ر0 درجة مئوية مقارنة بيناير 2024، الذي كان سابقا الأكثر حرارة على الإطلاق، وكان أكثر دفئا بمقدار 75ر1 درجة مئوية مقارنة بالفترة التي سبقت العصر الصناعي، وفقا لحسابات "كوبرنيكوس".

ويعد هذا الشهر هو الثامن عشر من بين آخر 19 شهرا الذي تصل فيه درجات الحرارة العالمية أو تتجاوز حد الاحترار المتفق عليه دوليا البالغ 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. ومع ذلك، لا يعتبر العلماء أن هذا الحد قد تم تجاوزه رسميا إلا إذا استمرت درجات الحرارة العالمية في تخطيه لمدة 20 عاما متواصلة.