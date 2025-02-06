 إيطاليا.. وفاة 3 أشخاص إثر تحطم مروحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا.. وفاة 3 أشخاص إثر تحطم مروحية

روما - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 6 فبراير 2025 - 4:09 م | آخر تحديث: الخميس 6 فبراير 2025 - 4:09 م

تحطمت مروحية في شمال وسط إيطاليا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم رئيس شركة "روفاجناتي" الإيطالية لصناعة السلامي والبروشوتو، بحسب ما ذكرته السلطات وتقارير إخبارية.

وقال لوتشيانو كاسيراجي عمدة بيسونو، حيث يقع مقر شركة "روفاجناتي"، إن لورينزو روفاجناتي، الرئيس التنفيذي للشركة التي تمكلها عائلته، لقي حتفه في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء.

وأوضح كاسيراجي، في منشور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحادث وقع في منطقة كاستلجولفو دي نوسيتو، بالقرب من مدينة بارما.

جدير بالذكر أن العلامة التجارية الأكثر شهرة بالنسبة لشركة "روفاجناتي"، هي لحم البروشوتو المطبوخ "جران بيسكوتو"، رغم أنها تقوم أيضا بتصنيع السلامي والمورتاديلا وأنواعا أخرى من اللحوم المصنعة.

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