تحطمت مروحية في شمال وسط إيطاليا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم رئيس شركة "روفاجناتي" الإيطالية لصناعة السلامي والبروشوتو، بحسب ما ذكرته السلطات وتقارير إخبارية.

وقال لوتشيانو كاسيراجي عمدة بيسونو، حيث يقع مقر شركة "روفاجناتي"، إن لورينزو روفاجناتي، الرئيس التنفيذي للشركة التي تمكلها عائلته، لقي حتفه في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء.

وأوضح كاسيراجي، في منشور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحادث وقع في منطقة كاستلجولفو دي نوسيتو، بالقرب من مدينة بارما.

جدير بالذكر أن العلامة التجارية الأكثر شهرة بالنسبة لشركة "روفاجناتي"، هي لحم البروشوتو المطبوخ "جران بيسكوتو"، رغم أنها تقوم أيضا بتصنيع السلامي والمورتاديلا وأنواعا أخرى من اللحوم المصنعة.