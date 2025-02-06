دمياط تشهد سقوط أمطار غزيرة وانخفاضًا في درجات الحرارة

تعرضت محافظة دمياط مساء يوم الأربعاء وفي الساعات الأولى من يوم الخميس لسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

ووجه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئة، حيث تم شفط مياه الأمطار من الشوارع وإزالة العوائق لتيسير الحركة المرورية.

وأكد على دور غرفة العمليات الرئيسية في متابعة الوضع لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعامل مع التغيرات الجوية وفقًا لخطة محددة لمواجهة أي أزمة.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فقد بلغت درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية مع استمرار سقوط الأمطار مساءً وصباحًا، حيث يسود طقس شديد البرودة على معظم أنحاء المحافظة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى ارتداء ملابس دافئة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، نظرًا للتغيرات المناخية المتوقعة.

من جانبه، أكد حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين في عزبة البرج، أن الأحوال تسير بشكل جيد حتى الآن، رغم اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ونهر النيل بسبب الرياح التي نشطت على فترات متقطعة، مع استمرار الأمطار المتفاوتة الشدة.