الجيش السوداني يستعيد سيطرته على 3 بلدات شمال ولاية الجزيرة

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واصل الجيش السوداني، الخميس، تقدمه وبسط سيطرته على 3 بلدات هامة شمال ولاية الجزيرة، بعد معارك مع ميليشيات "الدعم السريع".

وأفادت "منصة نداء الوسط" (لجنة شعبية) ووسائل إعلام محلية بينها صحيفة "السوداني" (خاصة) بأن قوات الجيش سيطرت بالكامل على بلدات المسيد والنوبة والتيي في الجزيرة.

وبهذا يقترب الجيش السوداني من مدينة جياد آخر معقل للدعم السريع بجانب مدينة أبو قوته على بعد 50 كيلو متر من الخرطوم.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لقوات الجيش وهي داخل البلدات الثلاثة.

وقال اللواء بالجيش عبد المنعم عبد الباسط في فيديو من داخل بلدة النوبة: "نحن عازمون على تحرير كل مكان من المليشيا (الدعم السريع)، وقريبا سنكون في سوبا (أول مناطق ولاية الخرطوم المتاخمة للجزيرة)".

بدوره قال القائد الميداني العميد محمد قذافي في فيديو آخر: "بحمد لله نحن الآن داخل بلدة المسيد، وسنتقدم إلى الخرطوم".

والثلاثاء، استعاد الجيش السوداني مدينة الكاملين، أكبر مدن شمال ولاية الجزيرة، والسبت أعلن تحريره مدينتي الحصاحيصا ورفاعة من الدعم السريع.