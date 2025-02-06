المجلس القومي للمرأة يُطلق فعاليات برنامج التوعية المجتمعية بمحافظة دمياط

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية، ضمن ندوات التوعية المجتمعية «جلسات الدوار» بمحافظة دمياط، بحضور مقرري الفروع بالمحافظات ومديري الأوقاف.

وأوضحت مروة نبيل، مقررة فرع المجلس القومي بدمياط، في بيان لها اليوم، أن البرنامج يستهدف تدريب 42 من الشيوخ، على أن تتوالى الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة.

يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الجلسات التي تناقش موضوعات هامة، منها الصحة والحقوق الإنجابية من المنظورين الطبي والديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، والأمومة الآمنة.

كما يشمل البرنامج ورش عمل تفاعلية لتعزيز مهارات الخطابة والإقناع لدى المشاركين، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية بفعالية إلى مختلف الفئات المجتمعية، خاصة في المناطق الريفية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالقضايا السكانية والصحية، وتعزيز دور القيادات الدينية في نشر المفاهيم الصحيحة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسرة المصرية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني والصحة الإنجابية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى مبادرة «حياة كريمة».