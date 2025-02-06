تعرض قناة أفلام 1 ART لأول مرة الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر منصة "يانجو بلاي" فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم مستوحي من مسرحية بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداثه في إطار ملحمي تاريخي مشوق عام 250 ميلادية حول مجموعة من الأشخاص يقررون الهرب من اضطهاد الملك الظالم دقيانوس، فيلجأون إلى أحد الكهوف، وعندما يستيقظون من النوم يكتشفوا أنهم مكثوا في الكهف 300 عام، فيتعرضوا لعدد من المواقف التي تجعلهم لا يستطيعون العيش في زمن غير زمانهم، فيقرروا العودة مرة أخرى إلى الكهف.

الفيلم يعاد عرضه غد الجمعة في الساعة 1:30 ظهرا، وبعد غد السبت في الساعة 12:00 منتصف الليل.