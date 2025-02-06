الزمالك يحسم صفقة مدافع الزمامرة المغربي

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق نهائي بشأن ضم المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة.

وجاء الاتفاق مع اللاعب بعد مفاوضات جرت على مدار الفترة الماضية، تم خلالها حسم التفاصيل المالية وكذلك مدة التعاقد حيث من المقرر أن تصل قيمة الصفقة لـ 350 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف في عقد اللاعب.

وجاء ترشيح مصدق من جانب لجنة التسويق والاستثمار بالنادي، حيث تابعه عدد من نجوم النادي السابقين أبرزهم أحمد حسام ميدو، والذي ألمح عبر حسابه على "إكس" إلى حسم الصفقة، بإشارة إلى علم المغرب.

وكان الزمالك قد حسم صفقتين سابقتين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع أحمد حسام مدافع "الجونة"، ومحمود جهاد لاعب خط وسط "فاركو".