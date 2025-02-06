الرئيس الكولومبي ينتقد خطة ترمب لتهجير أهالي غزة

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انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بشدة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة.

وقال بيترو بمنشور على منصة إكس، الليلة: "سيبدؤون أسوأ الحروب وذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله، ولكن شعب الله ليسوا من البيض الأميركيين أو الإسرائيليين، فشعب الله هم البشرية".

ومساء الثلاثاء، كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة