محافظ الوادي الجديد يتفقد سوق تحيا مصر ومعرض المنتجات البيئية في الداخلة

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تفقدّ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، معرض المنتجات البيئية واليدوية التابع للوحدة المحلية والذي يهدف لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والتوسع في تسويق منتجاتهم، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة.

وأشاد المحافظ، بتنوع وجودة المنتجات المعروضة، موجهًا بمشاركة صانعيها في المعارض والأسواق الخارجية، وقدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد تفقد سوق "تحيا مصر " الكائن بحي الجناين بمدينة موط، موجهًا بإعداد دراسة لاستغلال السوق بالشكل الأمثل وتعظيم الاستفادة منه.