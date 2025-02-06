مفوض الأونروا: مستقبل وكالة اللاجئين الفلسطينيين الأممية يبدو قاتما

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أنه رغم أن حظرا إسرائيليا لم يجبر الوكالة بعد على وقف عملياتها، إلا إنها تواجه "تهديدا وجوديا" على المدى الطويل.

وأضاف لازاريني في مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب) أثناء زيارته لبيروت: "لقد كنت واضحا للغاية بشأن أنه برغم جميع المعوقات والضغط الذي تتعرض له الوكالة، هدفنا هو البقاء والعمل حتى يتم إثناؤنا عن ذلك".

يذكر أن إسرائيل حظرت وكالة الأنوروا رسميا الأسبوع الماضي من العمل في أراضيها. وأوضح لازاريني أن الطاقم الدولي اضطر نتيجة لهذا إلى مغادرة القدس الشرقية لأن تأشيراتهم انتهت، لكن لم يكن هناك أثر فوري على علميات الوكالة في غزة والضفة الغربية.

وأضاف أنه حتى في القدس الشرقية "ما زالت خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأخرى التي تقدمها الأونروا "مستمرة، لكنها ليست بنفس المستوى التي كانت عليه بالضرورة".

ومن المحتمل أيضا أن تواجه الأونروا ضغطا متزايدا من الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

واقترح ترامب في الأيام القليلة الماضية إعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في غزة في دول عربية مجاورة بصفة دائمة، مقترحا أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة بصورة طويلة الأمد.

ووصف لازاريني المقترح بأنه "غير واقعي بالمرة"، مضيفا "إننا نتحدث عن نزوح قسري. إن النزوح القسري جريمة، جريمة دولية. إنه تطهير عرقي".