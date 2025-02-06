الصين: غزة ملك للفلسطينيين وليست ورقة مساومة في الصفقات

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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن "قطاع غزة ملك للفلسطينيين وجزء من أراضيهم وليس ورقة مساومة في الصفقات السياسية".

وشددت الخارجية الصينية على أننا "ندعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

واشارت الى أن "الحرب دمرت قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار"، مضيفة "نعارض التهجير القسري لسكان قطاع غزة"، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

ورأت ان "حكم الفلسطينيين لأرضهم مبدأ مهم يجب الالتزام به في إدارة قطاع غزة بعد الحرب".

وسبق وأن أعربت دول ومنظمات عدّة عن معارضتها واستنكارها لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إفراغه من سكانه.