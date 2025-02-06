​​​​​​​ميلان يُقصي روما من كأس إيطاليا بثلاثية

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فاز ميلان على ضيفه روما بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سان سيرو، بمنافسات ربع نهائي كأس إيطاليا.

سدد ريندرز بقوة من على حدود المنطقة تصدى لها سفيلار، لترتد لثيو ويمرر عرضية قابلها أبراهام برأسية متقنة في الشباك بالدقيقة 16، معلنة عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وسجل ميلان الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، بعد كرة قطعها موسى بالوسط ليمررها لثيو الذي توغل بالعمق ومرر كرة انفرد منها أبراهام، ليضيف ثاني الأهداف.

وقلص روما تأخره مسجلا هدفا عبر دوفبيك بالدقيقة 54، بعد عرضية أنجلينو لمست قدم ووكر لتصل على طبق من ذهب لدوفبيك ويسكنها الشباك من الستة ياردة.

ووضع جواو فيليكس بصمته الأولى مع ميلان بتسجيله أول أهدافه مع الفريق، بعدما حصل على تمريرة سانتياجو لينفرد ويسدد كرة من فوق الحارس بالشباك في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بفوز ميلان بنتيجة 3-1.

وودع روما منافسات الكأس، بينما سيضرب ميلان موعدا ناريا بنصف النهائي مع الفائز من لقاء لاتسيو وإنتر.