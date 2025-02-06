حريق بمصنع للكيماويات بشمال غرب تايوان يودي بحياة شخصين

اندلع حريق في مصنع للألياف الكيماوية بمقاطعة هسينشو بشمال غرب تايوان في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ مما أودي بحياة شخصين وإصابة 19 آخرين، حسبما ذكرت شركة فار إيسترن نيو سينتشري كورب، التي تدير المصنع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن الشركة قالت إن الحريق اندلع الساعة الثانية وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي في مصنع في بلدة شينبو، وهرع رجال الإطفاء إلى موقع الحريق بعد فترة قصيرة، في حين تم إخماد الحريق نحو الساعة الثالثة ونصف صباحا، في حين لقى شخصان حتفهما.

وقالت الشركة، إن خمسة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة في الحريق، في حين أصيب 14 آخرون بإصابات طفيفة.

وأوضحت الشركة، أن الحريق وقع بسبب انفجار غازي نجم عن تسرب في أنبوب عزل.