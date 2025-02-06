رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: سننشئ قواعد بحرية في جميع أنحاء العالم لحماية مصالحنا

قالل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن «بلاده ستنشئ عددًا من القواعد البحرية في بحر عمان والمحيط الهندي، كما تعتزم إنشاء قواعد أخرى بجميع أنحاء العالم؛ لحماية مصالحها البحرية، وممراتها المائية، وأساطيلها البحرية».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الخميس، أشاد باقري، على هامش مراسم الكشف عن حاملة الطائرات المسيرة «الشهيد بهمن باقري»، بمبادرة القوة البحرية للحرس الثوري في الاستفادة من سفينة تجارية وإنشاء قاعدة بحرية متعددة الأغراض، ووصفها بأنها خطوة قيمة.

وذكر أن إنشاء السفن البحرية المتنقلة والقواعد البحرية المتحركة هو أحد الطرق لتعزيز القدرات البحرية للبلاد، قائلاً: «حتى الآن، تم تفعيل عدد من السفن البحرية في القوة البحرية للحرس الثوري والبحرية الإيرانية، وهي الآن في طور تنفيذ مهامها».

وأشار إلى قدرات هذه السفينة الجديدة، مضيفًا: «تتمتع هذه السفينة بقدرة على نقل الزوارق السريعة المزودة بالصواريخ، والطائرات من دون طيار ذات المهام المتنوعة، والمروحيات، بالإضافة إلى قدرة دفاعية صاروخية لحمايتها من التهديدات الجوية والبحرية. وفي كلمة واحدة، هي قدرة بحرية مناسبة في المناطق البعيدة للدفاع عن مصالح إيران وأمن الممرات المائية المختلفة لأسطولها التجاري والنفطي».

وأكد أن هذا المسار سيستمر، معقبًا: «سننشئ عددًا من القواعد البحرية من هذا النوع حسب الحاجة، حيث ستكون الخطوة الأولى في بحر عمان والمحيط الهندي، وفي الخطوات التالية في جميع أنحاء العالم لحماية مصالحنا البحرية، وممراتنا المائية، وأساطيلنا البحرية، مما سيجلب الأمان لتجارتنا».

واستطرد: «لقد أخطأ العدو في حساباته بشأن قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والردع المستدام، وإرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة في الدفاع عن مصالحهم وتحقيق أهدافهم».

ولفت إلى الاستعداد المتزايد للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد، مختتمًا: «أعداؤنا قد تلقوا الرسائل اللازمة وأدركوا أننا نكون يومًا بعد يوم أكثر استعدادًا للدفاع عن وطننا، وأنه لا يوجد أي تهديد يمكن أن يكون له معنى أو تأثير على بلادنا».