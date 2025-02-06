مطروح: مد البنية التحتية بشارع علم الروم وإعادة تيسير حركة المواصلات

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تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، يرافقه المهندس محمد العشرى مدير عام مديرية الطرق، أعمال الترميم الخرساني لممرات مد البنية التحتية بشارع علم الروم، وإعادة تيسير وتسهيل حركة المواصلات والمواطنين بشارع علم الروم، وذلك حتى الانتهاء من أعمال مد البنية التحتية وإعادة رصف الشارع وتطويره بالشكل الحضاري اللائق كأحد المداخل الرئيسية لمدينة مرسى مطروح وشواطئها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات محافظ مطروح، بتيسير حركة السير بشارع علم الروم؛ لحين الانتهاء من مشروعات مد البنية التحتية، وفي استجابة لطلبات المواطنين بإعادة سهولة حركة المواصلات بالشارع.



