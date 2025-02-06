انطلاق مناورات سعودية أمريكية لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها، اليوم الخميس، انطلاق مناورات تمرين "الصداقة 2025" بين القوات البرية السعودية والجيش الأمريكي في المنطقة الشمالية، وذلك من أجل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد إجراءات التخطيط، وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في أثناء تنفيذ العمليات العسكرية".

وانطلقت المناورات في المنطقة الشرقية من السعودية اليوم الخميس .

ومن ناحية أخرى، اُختتمت في مركز الحرب الجوي، اليوم الخميس، مناورات تمرين رماح النصر 2025 الذي نفذته القوات الجوية الملكية السعودية، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وقوات 15 دولة شقيقة وصديقة.

وحقق التمرين أهدافه بتنفيذ ما يقارب عشرة أيام من الطيران الفعلي، لتطوير العمليات التكتيكية المشتركة والمختلطة، وتعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، بما يرسّخ مفاهيم العمليات الجوية متعددة الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة.