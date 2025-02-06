ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز قاتل على ليجانيس

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اقتنص ريال مدريد فوزا دراميا على ليجانيس بنتيجة (3-2)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، على الملعب البلدي دي بوتاركي.

تقدم لوكا مودريتش بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 18، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر عبر رودريجو واستلم وسدد أسفل يمين الحارس سوريانو.

وأضاف إندريك الهدف الثاني، بالدقيقة 25، حيث استغل تمريرة خاطئة من تابيا مدافع ليجانيس داخل المنطقة، ومن لمسة واحدة وضع الكرة في الشباك.

وقلص ليجانيس تأخره مسجلا الهدف الأول بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 38، لوجود لمسة يد على المدافع جاكوب رامون داخل المنطقة، تولى خوان كروز التنفيذ ليسجل الهدف الأول.

وأدرك خوان كروز التعادل لليجانيس مسجلا الهدف الثاني بالدقيقة 59، حيث صوب كرة ارتطمت بالمدافع فيرلاند ميندي قبل أن تسكن شباك الحارس لونين.

وسجل جونزالو جارسيا هدف الفوز القاتل لريال مدريد في الدقيقة 93، حيث تلقى كرة عرضية من إبراهيم دياز وارتقى وسدد بالرأس على يسار الحارس سوريانو، ليعبر بريال مدريد لنصف النهائي.