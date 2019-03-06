الاتحاد الأوروبي يحدد الخطوات التالية بشأن السياسة المشتركة بشأن الهجرة

أكدت المفوضية الأوروبية مجددا دعوتها لوضع استراتيجية مشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، اليوم الأربعاء، بما في ذلك القضية الشائكة لإنزال المهاجرين فور وصولهم إلى دول التكتل.

يأتي ذلك وسط قلق بشأن فوز الأحزاب الشعبوية والأحزاب المتشككة في الاتحاد الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي في أواخر أيار/مايو المقبل، باستغلال القضية.

وتندرج سياسة الهجرة واللجوء تحت سلطة الحكومات الوطنية، لكن الأحزاب اليمينية تصوب النيران بشكل أكبر على بروكسل.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس للصحفيين إن الهجرة "سوف تكون حاضرة بشكل بارز " في الانتخابات.. إلا أنه وسط التضليل والأكاذيب والأنباء الزائفة، من الصعب أحيانا معرفة ما الذي يدور فعلا فيما يتعلق بالهجرة في أوروبا".

وأكد أفراموبولوس أن عدد الوافدين تراجع بشكل حاد في السنوات الأخيرة، حيث أن الأرقام "عادت إلى مستويات لم تر منذ عام 2013".

وأضاف: "هذا لا يعني أننا يجب أن نرضى بما وصلنا له".

وطرحت المفوضية قائمة من سلسلة من الإجراءات التي تحتاج إلى اهتمام فوري، بما في ذلك توجه أكثر تنسيقا للتعامل مع المهاجرين فور وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وإحدى النقاط الرئيسية تتمثل في رفض الحكومة الشعبوية المناهضة للهجرة الإيطالية السماح للقوارب التي تحمل مهاجرين بأن ترسو في موانئ إيطالية، ما لم تتعهد الدول الأعضاء بأن تأخذ هؤلاء على متن القوارب.

غير أن إحدى المشكلات الجوهرية هو رفض بعض الدول الأعضاء استقبال أي مهاجرين على الإطلاق.

وقالت المفوضية في تقرير إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعملان في كل قضية على حدة، لتسوية تلك النزاعات.

وأضافت المفوضية أن "الترتيبات المؤقتة (بشأن التوزيع) يمكنها أن توفر توجها أوروبيا أكثر منهجية وتنسيقا بشأن إنزال (المهاجرين)" دون أن تحدد إيطاليا بالاسم.

غير أن أفراموبولوس أشاد بإسبانيا التي شهدت تضاعف عدد الوافدين في 2018 على مدار العام السابق.