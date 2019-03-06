برلين تعتزم فحص اتهامات موجهة ضد أحد أكبر منظمات حماية المناخ بالعالم

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتزم فحص الاتهامات الخطيرة ضد منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (دابليو دابليو إف) وهي أحد أكبر منظمات حماية البيئة بالعالم، تقول إنها تدعم حراس بريين همجيين في أفريقيا وآسيا.

وصرحت متحدثة باسم وزارة البيئة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الوزارة تتعامل مع الاتهامات "على محمل الجد تماما... سوف نفحص الاتهامات، لاسيما إذا ما كانت مشروعات مدعومة من الوزارة قد تأثرت بذلك وإلى أي مدى كان هناك تأثير، وسنطالب بتوضيح سريع وشامل".

يذكر أن موقعا إلكترونيا ذكر أن المنظمة تدعم منذ أعوام كثيرة حراس بريين همجيين يشتبه أنهم عذبوا صائدين جائرين أو قتلوهم.

أكدت المتحدثة أن الامتثال لحقوق الإنسان في مشروعات الدعم في دول شريكة يعد "على رأس الأولويات" بالنسبة لوزارة البيئة الألمانية، مضيفة أن الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية منصوص عليه بشكل ملزم بالنسبة لتمويل أية مشروعات في إطار المبادرة الدولية لحماية المناخ، وبناء على ذلك فإن المنظمات التي تطبق هذه المعايير ملزمة بضماناتها وفقا لقواعد صندوق المناخ الأخضر.