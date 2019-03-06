روسيا تسعى للانضمام إلى لوكسمبرج في مجال التعدين بالفضاء

قالت تاتايانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، إن بلادها، وهي منتج رائد للموارد الطبيعية، تخطط للانضمام إلى لوكسمبرج في التنقيب عن المعادن في الفضاء الخارجي.

وأضافت جوليكوفا، وهي ضمن وفد روسي يرأسه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف: "في يناير عرضنا على لوكسمبرج اتفاقا إطاريا للتعاون في استخدام التنقيب (عن المعادن) في الفضاء. نتوقع ردا من لوكسمبرج"، بحسب وكالة "رويترز".

بدورها، قالت لوكسمبرج إنها "حريصة على العمل مع دول أخرى" بشأن اتفاق متعدد الأطراف يخص حقوق الكويكبات.

وقالت جوليكوفا إن من المبكر جدا الحديث بشأن تعاون مباشر في هذا المجال الذي ما زال يفتقر إلى إطار قانوني.

والتنقيب عن المعادن في الفضاء يقع ضمن الخيال العلمي، لكن بضع شركات وحكومات تسعى لجعل هذه الفكرة حقيقة. وأصبحت لوكسمبرج أول دولة تتبنى قواعد تنظيمية قانونية فيما يتعلق بالتعدين في الفضاء، بما في ذلك في الكويكبات

وما زال التعدين التجاري على كواكب أخرى أو كويكبات احتمالا بعيد المنال، إذ تعوقه تحديات فنية تتعلق بكيفية نقل كميات كبيرة من المعادن المستخرجة إلى الأرض مجددا إضافة إلى تحديات أخرى.

والمعادن مثل الحديد والكوبالت والنيكل وفيرة في الكويكبات ومكون مهم لمركبات الفضاء. ومعادن المجموعة البلاتينية وفيرة أيضا ويمكن استخدامها في الدوائر الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

وقانون الفضاء تحكمه معاهدة الفضاء الخارجي المبرمة في عام 1967، والتي جرت صياغتها والتصديق عليها إبان الحرب الباردة ولذلك فهي تركز على حظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء أو على القمر أو أي جرم سماوي آخر.

وتحظر المعاهدة بشكل صريح مطالبة أي حكومة بمورد فضائي مثل القمر أو أي جسم في الفضاء على أساس أنها تشكل "التراث المشترك للبشرية".