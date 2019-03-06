70% من أولياء الأمور بإسرائيل: «أطفالنا يدمنون الهواتف الذكية»

كشفت دراسة إسرائيلية إجراها «مركز إسرائيل لتأهيل الأطفال»، عن أنه 70٪ من الآباء والأمهات في إسرائيل يعتقدون أن أطفالهم مدمنو شاشات الهواتف الذكية، وأجهرة الكمبيوتر.



ووفقا لصحيفة «جيوزاليم بوست» الإسرائيليلة، يعتقد نصف الآباء ممن شملهم الإستطلاع، أنه من غير المناسب إمتلاك أطفالهم هاتفا ذكيا حتي بعد بلوغهم سن الـ17، بينما يرى أكثر من ثلثي الآباء العالمانيين أنه أداة مفيدة للأطفال فوق سن 10سنوات.



وركز البحث الذي أجرته الدكتورة فيكتوريا دونكلي، طبيبة الأمراض النفسية التكاملية الأميركية، على 500 من الآباء ممن تتراوح أعمار أطفالهم مابين 5 _ 12 سنة، وذلك في جميع أنحاء مراكز السكان اليهود في الأراضي المحتلة، حيث استشعر 55٪ من الآباء القلق حيال الوقت الطويل الذي يقضيه أبنائهم محدقين في الهاتف الذكي، أو شاشات الكمبيوتر، موضحين أن ذلك سيكون له أثر ضار على أدمغتهم، وقال 17٪ من الآباء إنهم سيواجهون رد فعل عنيف في حال طلبوا من أطفالهم التوقف عن استخدام الأجهزة، في حين قال الربع الآخر إنهم سيخوضون معركة خاسرة في حال قوموا أبناءهم.



وكشف 65 ٪ من الآباء عن أن إدمان أطفالهم الشاشات كان له تأثيرا سلبيا على قدرتهم في التواصل المجتمعي، فيما يتعلق بإنشاء وتعزيز العلاقات بين الأشخاص.



ووجد الاستطلاع أن 42٪ من الأطفال الإسرائيليين يستخدمون هواتفهم الذكية في الدقائق الأولى بعد الاستيقاظ، وخلال الاستعداد للمدرسة أو روضة الأطفال، أيضا يقول 28٪ من الآباء إن أطفالهم يستخدمون الهواتف الذكية في الفراش قبل النوم.



من جهته، أطلق «مركز إسرائيل لتأهيل الأطفال» برنامجًا إرشاديًا بعنوان «تحدي الشاشات»، يهدف إلى مرافقة الوالدين خلال السيطرة على أطفالهم، فيما يطلق عليه بـ «الصيام الإلكتروني» للحد من إدمان الأطفال للشاشات، وقال المركز إن البرنامج الذي صممته دونكلي، يسعى إلى إعادة تأهيل الأطفال، لتقليل الأعراض التي تسببها متلازمة الشاشة الإلكترونية، وهي حالة تتميز بالتعب والاكتئاب وضعف التركيز والسلوك المعادي للمجتمع.



وكشفت الدراسة عن أن الإختلاف في مستويات التعليم بين الآباء والأمهات كان له علاقة وثيقة بإتاحة استخدام الأطفال للهواتف، حيث سمح 10٪ من الآباء الحاصلين على تعليم مدرسي لأولادهم ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات باستخدام الهاتف الذكي، بينما سمح بذلك 3٪ فقط من الآباء الذين حصلوا على تعليم ما بعد المرحلة الثانوية.



وتقول الصحيفة إن الآباء المتدينين يختلفون عن غير المتدينيين، حيث قال 69٪ من الآباء العلمانيين إنه من المناسب شراء هاتف ذكي لأطفالهم ببلوغهم 10 سنوات، مقارنة بنصف نسبة الآباء المتدينين الذين يمانعون امتلاك أطفالهم هواتف ذكية حتى بعد سن 17.



ووفقًا لمسح أجراه مركز «بيو» للأبحاث في أغسطس 2018، تقول الصحيفة إن مشكلة إدمان الأطفال للهواتف الذكية والأجهزة الحاسبة ليست مؤثرة على الآباء الإسرائيليين فقط، بل في أمريكا أيضا، حيث أن 65٪ من الآباء الأمريكيين كانوا قلقين من قضاء أطفالهم المراهقين الكثير من الوقت أمام الشاشات المتنوعة.



كما بينت الدراسة التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، ديسمبر الماضي، على 1000 طفل أمريكي، أن الأطفال الذين يقضون أكثر من ساعتين يوميا أمام الشاشات سجلوا معدلا منخفضا في اختبارات التفكير واللغة.