بلومبرج: ترامب يرشح جيسي ليو لتصبح الثالثة في التسلسل القيادي لوزارة العدل الأمريكية

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرشح جيسي ليو، المحامية الأمريكية عن العاصمة واشنطن، لتصبح الثالثة بالتسلسل القيادي لوزارة العدل.

وأضافت الوكالة، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين طلبا عدم الكشف عن هويتهما كون الإعلان عن ذلك لم يتم بعد ، أنه تم اختيار ليو لتصبح مساعدة لوزير العدل، وهو منصب رفيع المستوى يشرف على قسم مكافحة الاحتكار في الوزارة وقسم الضرائب وأقسام أخرى.

وكانت ليو مسؤولة عن عدة محاكمات بارزة عندما كانت محامية أمريكية في واشنطن، بما في ذلك قضايا تم تسليمها من جانب المحقق الخاص روبرت مولر.