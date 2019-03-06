الرئيس السنغالي: سأكون رئيسا لجميع السنغاليين

قال الرئيس السنغالي ماكي صال، إنه سيكون رئيسا لجميع السنغاليين، مشددًا على احترامه لجميع من صوت في الانتخابات الرئاسية سواء له أو لمنافسيه.

وأضاف الرئيس المنتخب لفترة ثانية، في خطاب أمس الثلاثاء بثه التليفزيون السنغالي: "سأكون رئيسا لجميع السنغاليين ، لأن هذا هو العبء الذي يقع على عاتقي بموجب الدستور، في نظري لم يكن هناك فائز ولا خاسر، الآن بعد أن انتهت الحملة الانتخابية بالتأكيد أرى أنه لم يعد هناك ناخبين أو معسكرات تميزت بالألوان أو ترسيمها بخطوط حزبية، لا أرى سوى معسكر واحد هو السنغال"

وتابع: "أن هذا العقد الجديد من الثقة الذي أقدره يحفزني على مضاعفة جهودي للقيام بما هو أكثر وأفضل .. كل صوت في 24 فبراير سواء كان من الأغلبية الرئاسية أو من المعارضة، يستحق أن يُسمَع ويُحترم، لأنه يتمتع بنفس الحرية".

وكانت المحكمة الدستورية في السنغال قد أقرت، في وقت سابق أمس، فوز ماكي صال بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في الرابع والعشرين شهر فبراير الماضي، بنسبة تجاوزت الـ58% من إجمالي الناخبين.