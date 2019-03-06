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وزيرة الصناعات الماليزية: لا نخطط لمقاطعة منتجات أوروبا بعد حظر دخول زيت النخيل

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 مارس 2019 - 10:21 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 مارس 2019 - 10:21 ص

أكدت وزيرة الصناعات الأولية الماليزية تيريزا كوك أن بلادها لا تخطط للقيام بأي رد ضد خطوة حظر دخول زيت النخيل الماليزي إلى أوروبا من خلال مقاطعة المنتجات المصنوعة من الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن كوك قولها "في الوقت الحالي، ليس لدينا أي خطة لمقاطعة أية منتجات من أية دولة، سنبذل قصارى جهدنا لإجراء المباحثات حول هذه القضية".

وأوضحت الوزيرة الماليزية أن الوزارة أرسلت فريقا إلى بروكسل لتوضيح موقف البلاد بشكل رسمي إلى الاتحاد الأوروبي، قائلة "آمل في أن يدرسوا موقف بلادنا من هذه القضية".

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