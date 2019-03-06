رشيدة طليب تدعو «النواب» الأمريكي لعزل ترامب

طالبت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، اليوم الأربعاء، مجلس النواب الأمريكي بالبدء في اجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وقالت طليب في تصريحات صحفية موجهه خطابها للكونجرس: "تذكروا، إذا لم تشرعوا في اجراءات المساءلة والعزل ضد ترامب الآن ومحاسبته على تجاوز الدستور الأمريكي، فلن يكون هو (ترامب) آخر مدير تنفيذي يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضافت النائبة المسلمة: "لن يكون ترامب أخر شخص يسعى للافلات من المساءلة على ما ارتكبه"، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على صورة "أقوى وأهم" بلد في العالم.

وأكدت طليب أنها تعتزم طرح تشريع يدعو إلى عزل ترامب، وستدعو إلى التظاهر في أنحاء البلاد.

جاء ذلك بعدما طلبت لجنة في الكونجرس من 81 من الأشخاص والكيانات الحكومية والجماعات الأخرى وثائق في إطار تحقيق حول احتمال أن يكون الرئيس الأمريكي عرقل سير العدالة أو أساء استعمال سلطته.

وكانت طليب أثارت جدلا واسعا بعد وصفها ترامب بـ "إبن العاهرة" بعد ساعات من أدائها اليمين عضوا جديدا في الكونجرس.