مقتل 16 في هجوم على شركة للبناء شرق أفغانستان

صرح مسؤول بإقليم نانجارهار شرقي أفغانستان بأن 16 شخصا يعملون بشركة للبناء لقوا حتفهم، اليوم الأربعاء، جراء هجوم شنته مجموعة من المسلحين على الشركة.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الهجوم، على الشركة القريبة من مطار جلال آباد عاصمة الإقليم، أسفر عن إصابة تسعة عمال آخرين، جروح بعضهم خطيرة.

وبدأ الهجوم في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) وانتهى في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن منفذي الهجوم الخمسة قُتلوا وأن عملية تجري حاليا لتمشيط المبنى، كما أبطلت قوات الأمن خلال العملية سيارة مفخخة وسترتين ناسفتين.

ولم يتضح على الفور سبب استهداف الشركة التي أكد خوجياني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنها شركة محلية، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن جماعات مسلحة، من بينها حركة طالبان وتنظيم داعش، لها وجود نشط في مناطق مختلفة بالإقليم.