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فنزويلا تعتبر السفير الألماني «شخصا غير مرغوب فيه»

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 6 مارس 2019 - 6:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مارس 2019 - 6:37 م

أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السفير الألماني في فنزويلا "شخصا غير مرغوب فيه".

وقالت إن السفير دانيل كرينر، تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، حسبما أفادت الخارجية الفنزويلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.


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