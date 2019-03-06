فنزويلا تعتبر السفير الألماني «شخصا غير مرغوب فيه»

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أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السفير الألماني في فنزويلا "شخصا غير مرغوب فيه".
وقالت إن السفير دانيل كرينر، تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، حسبما أفادت الخارجية الفنزويلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.