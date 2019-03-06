76 ألف مهاجر عبروا الحدود الأمريكية دون ترخيص في فبراير

قال مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية كيفين ماكالين إن أكثر من 76 ألف مهاجر عبروا الحدود خلال فبراير الماضي دون ترخيص، وهو ما يمثل ضعف عدد المهاجرين في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما يعد أكبر عدد يحدث في أي شهر مماثل منذ نحو 12 سنة، موضحا أن معظم هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى دول أمريكا الوسطى.

وكشفت إحصائية حكومية أمريكية عن أنه للمرة الرابعة في خلال خمسة أشهر يزداد عدد العائلات التي تعبر الحدود الجنوبية الغربية الأمريكية بأرقام قياسية، حيث حذرت سلطات مراقبة الحدود الأمريكية من أن المنشآت الحكومية المخصصة للمهاجرين صارت ممتلئة وبصورة تجاوزت قدرات الموظفين العاملين في هذا المجال.