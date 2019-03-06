تريزا ماي تعلن عن خطة لحماية حقوق العمال بعد تفعيل «بريكست»

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، عن خطة لحماية حقوق العمال قي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في أحدث محاولة لها لكسب تأييد نواب حزب العمال المعارض قبل إجراء تصويت حاسم الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج (بريكست).

وكتبت ماي تغريدة قالت فيها" المملكة المتحدة لديها تقليد تفخر به وهو أن تكون في الصدارة عندما يتعلق الأمر بحقوق العاملين".

وقالت "لذلك تعهدنا باتخاذ إجراءات جديدة لحماية وتحسين حقوقهم مع خروجنا من الاتحاد الأوروبي، بمنح البرلمان والنقابات والمؤسسات التجارية دورا أقوى في تحديد حقوق العمال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي"، غير أن حزب العمال، وهو حزب المعارضة الرئيسي ،ونقابات العمال رفضوا خطتها.

وقالت فرانسيس أو جرادي أمين عام مجلس نقابة العمال " لا يجب أن ينخدع أحد بذلك"، مضيفة "مقترحات اليوم الرديئة لن تحمي حقوقنا في العمل أو توقف تأخرنا عن بقية أوروبا".