رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى الفلبين في زيارة رسمية تستمر يومين

وصل إلى الفلبين اليوم الأربعاء رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد في زيارة رسمية للبلاد تستمر يومين، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة لولاية جديدة العام الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الماليزي خلال الزيارة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ومسؤولي السلطة التشريعية.

ومن المتوقع أن يناقش مهاتير ودوتيرتي سبل تعزيز عملية السلام في جزيرة مينداناو، جنوبي الفلبين، في أعقاب الموافقة في استفتاء جرى في وقت سابق العام الجاري، على قانون جديد يمنح المنطقة "حكما ذاتيا موسعا".

يشار إلى أن مهاتير داعم قوي لعملية السلام في مينداناو، كما قامت ماليزيا بدور الوسيط في المفاوضات بين الحكومة المركزية في مانيلا والمتمردين المسلمين في الجنوب.

كان مهاتير قام بزيارتين للفلبين في عامي 1987 و1994 عندما كان يشغل أيضا منصب رئاسة الوزراء في ماليزيا في ولايتين سابقتين.

يشار إلى أن الفلبين هي رابع أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة جنوب شرق آسيا. ووصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 6.45 مليار دولار العام الماضي.