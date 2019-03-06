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تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.31 في المئة ليسجل 21659.03 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المئة ليصل إلى 1617.00 نقطة.