وزير الداخلية الباكستاني: استمرار عملية استهداف المنظمات المحظورة حتى تحقيق أهدافها

قال وزير الداخلية الباكستاني، شهريار افريدي، اليوم الأربعاء، إن العملية التي تستهدف المنظمات المحظورة سوف تستمر حتى تحقيق أهدافها.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن افريدي كتب تغريدة قال فيها "سوف تستمر العملية التي تستهدف المنظمات المحظورة وفقا لما تنص عليه خطة العمل الوطنية 2014 حتى تحقيق أهدافها، وتجري مواصلة بذل الجهود لتسريع إحراز تقدم في خطة العمل الوطنية الكاملة".

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت أمس الثلاثاء، القبض على نحو 44 شخصا لهم صلة بمنظمات محظورة، من بينهم شقيق مسعود ازهر زعيم جماعة جيش محمد حيث تم وضعهم رهن "الاحتجاز الوقائي" بمقتضى خطة العمل الوطنية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ قرار القيام بالعملية خلال اجتماع على مستوى عال أمس الأول الاثنين.

وقال افريدي في مؤتمر صحفي إن قرار شن المداهمة تم اتخاذه بدون ضغط أجنبي"، مضيفا" لن نسمح لأحد باستخدام الأراضي الباكستانية ضد أي دولة أخرى، لكي لا يمكن لأي قوة التدخل في الشؤون الداخلية لباكستان".