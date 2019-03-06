ملك هولندا يشيد بالتعاون البحثي مع ألمانيا في مجال البيئة

أشاد ملك هولندا فيليم-ألكسندر بالتعاون البحثي بين بلاده وألمانيا في مجال خدمة البيئة.

وقال الملك /51 عاما/ لدى زيارته لمدينة بريمن شمالي ألمانيا اليوم الأربعاء، ترافقه زوجته الملكة ماكسيما: " نبحث في مجال تغير المناخ وعواقبه ونقدم إسهاما من أجل تحقيق إمدادات مستدامة للطاقة"، وتطرق إلى التعاون في مجال طاقة الرياح كمثال على ذلك.

وزار ملك هولندا فيليم-ألكسندر وزوجته /47 عاما/ أصغر الولايات الألمانية ليوم واحد، وقال: "أشعر وزوجتي بترحيب كبير في المدينة الهانزية الحرة بريمن".

وقال عمدة بريمن، كارستن زيلنج: "ليس هناك علاقات دولية أخرى لولاية بريمن على هذا النحو المكثف كما هو الحال مع هولندا"، ودعا إلى تكثيف التعاون الوطني والإقليمي مع هولندا.

ومن الموضوعات التي تصدرت جدول أعمال الزيارة الملكية لبريمن، الفضاء وطاقة الرياح والأبحاث المتعلقة بالبحار وقطبي الأرض.