قناة باكستانية: الملف الهندي حول هجوم «بولواما» لا يتضمن أي أدلة

أوردت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، أن الملف الهندي حول هجوم (بولواما)، الذي تسلمته إسلام أباد الأسبوع الماضي لا يتضمن أي أدلة.

ونقلت القناة عن مصادر باكستانية - لم تسمها - القول إنه لا يوجد أي دليل بشأن هجوم (بولواما) في الملف الهندي المؤلف من صفحتين، حيث إن الملف يتضمن فقط اتهامات بالإضافة إلى الإشارة إلى أن جماعة (جيش محمد) المتشددة أعلنت مسئوليتها عن هذا الهجوم وإرفاق 22 اسما.

وكان التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري شهده إقليم (كشمير) المتنازع عليه - في 14 فبراير الماضي - وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.