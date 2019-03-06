الاتحاد الأوروبي يحدد الخطوات التالية حول السياسة المشتركة بشأن الهجرة

أكدت المفوضية الأوروبية مجددا دعوتها لوضع استراتيجية مشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة ، اليوم الأربعاء، بما في ذلك القضية الشائكة لإنزال المهاجرين فور وصولهم إلى دول التكتل.

يأتي ذلك وسط قلق بشأن فوز الأحزاب الشعبوية والأحزاب المتشككة من الاتحاد الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي في أواخر مايو المقبل، باستغلال القضية. وتندرج سياسة الهجرة واللجوء تحت سلطة الحكومات الوطنية، لكن الأحزاب اليمينية تصوب النيران بشكل أكبر على بروكسل.

وطرحت المفوضية قائمة من سلسلة من الإجراءات التي تحتاج إلى اهتمام فوري، بينما أشارت إلى أن عدد المهاجرين تراجع بشكل حاد مقارنة بما قبل الأزمة خلال السنوات الثلاث الماضية- وهي نقطة شددت عليها مرارا في الأشهر الأخيرة.

وبشكل خاص، دعت المفوضية إلى توجه أكثر تنسيقا للتعامل مع المهاجرين فور وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وإحدى النقاط الرئيسية تتمثل في رفض الحكومة الشعبوية المناهضة للهجرة الإيطالية السماح للقوارب التي تحمل مهاجرين بأن ترسو في موانئ إيطالية، ما لم تتعهد الدول الأعضاء بأن تأخذ هؤلاء على متن القوارب.

وقالت المفوضية في تقرير إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تعمل في كل قضية على حدة ، لتسوية تلك النزاعات.

لكن يمكن أن توفر "الترتيبات المؤقتة" توجها أوروبيا أكثر منهجية وتنسيقا حول نزول (المهاجرين)" دون أن تحدد إيطاليا بالاسم.

ودعت المفوضية أيضا إلى تحسين التعاون مع المغرب، التي أصبحت طريقا مفضلا لغرب أوروبا بشكل كبير وتحسين "الظروف المروعة" في مراكز الاعتقال في ليبيا، حيث يُحتجز الكثير من المهاجرين.