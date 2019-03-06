الأمم المتحدة: 11 مليون كوري شمالي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

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ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن حوالي 11 مليون كوري شمالي يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية الأساسية.

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الذي يحمل عنوان (احتياجات وأولويات كوريا الشمالية لعام 2019)،"انعدام الأمن الغذائي المزمن" يظل مشكلة واسعة الانتشار في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعاني 10.9 مليون شخص، أو 43.4 بالمئة من السكان من سوء التغذية.

وقال تابان ميشرا، منسق الأمم المتحدة المقيم في كوريا الشمالية إن الأمم المتحدة تطالب بمبلغ 120 مليون دولار لتوفير معونات لإنقاذ حياة 3.8 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدة.

وأضاف ميشرا في بيان "العمليات الإنسانية (في كوريا الشمالية) شريان حياة مهم لملايين الأشخاص"، مضيفا "النساء والأطفال والمسنون والأشخاص من ذوي الإعاقات عرضة للخطر بشكل خاص ويتم إعطاء أولوية لهم في تلك الخطة".

وتابع أن 90 بالمئة من المعونات الغذائية و92 بالمئة من المساعدات الصحية موجهة للأطفال دون الخامسة من العمر والنساء.