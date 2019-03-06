اليونان: توجيه اتهامات لـ20 شخصا لصلتهم بحريق غابات أودى بحياة 100 شخص يوليو 2018

وجه الادعاء اليوناني، اليوم الأربعاء، اتهامات لـ20 شخصا لصلتهم بحريق الغابات الذي وقع في يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل 100 شخص.

وقالت شبكة "أي ار تي" إنه بالإضافة لـ20 شخصا، وجه الادعاء أيضا تهما ضد أفراد من الشرطة ومكافحة الحرائق وعمد ومسؤولين آخرين، تتعلق بالإهمال الذي ساهم في وقوع الكارثة.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن التي تصل إلى 10 أعوام في حال إدانتهم.

وكان الحريق قد اندلع في 23 يوليو الماضي، عندما قام أحد المتهمين بإشعال النار على قمة تل شرق أثينا للتخلص من مخلفات، ثم بعد ذلك فقد السيطرة عليه بسبب الرياح القوية.

ولقد لقي الكثير من الضحايا حتفهم حرقا بعدما اندلاع الحريق، الذي أدى لتدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 4000 منزل.

كما تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم أيضا بسبب تأخر صدور أمر إخلاء المناطق المعرضة للخطر والتنسيق الخاطئ لجهود مكافحة الحريق.