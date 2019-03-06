وزير الخارجية الروسي: اتصالات مع أمريكا للوصول إلى تسوية شاملة للأزمة السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، وجود اتصالات مع الجانب الامريكي للوصول الى تسوية شاملة للأزمة السورية.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، إن الحديث مع المعارضة السورية كان بناء ومثمرا، مشيرا إلى دعوة المعارضة للعمل وفق قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يضمن الحوار بين السوريين أنفسهم وهذا هو الأساس للعملية السياسية .

وأضاف:" ندعو السلطات السورية إلى العمل على عودة اللاجئين السوريين وايصال المساعدات الانسانية" ، مؤكدا وجود اتصالات مع الجانب الامريكي للوصول إلى تسوية شاملة للازمة السورية.

وحول صفقة القرن قال لافروف إن "هذه الصفقة ستفشل جميع الجهود وما يقلقنا الهجوم على المبادرة العربية للسلام" ، مشددا على ضرورة السماع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع .

وعن سؤال حول دور روسيا في الأزمة الخليجية قال لافروف إن روسيا تدعم بقوة المبادرة الكويتية وجهود أمير الكويت لتسوية الأزمة الخليجية.

من جانبه ، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أن غياب سورية منذ حوالي تسع سنوات عن الجامعة العربية خلف خللا كبيرا ، مضيفا أن الكويت ستكون سعيدة جدا بعودة سورية إلى الجامعة العربية .

ودعا السوريين إلى الجلوس على طاولة الحوار ومشاركة جميع الفرقاء في مستقبل بلدهم .

وأعرب الصباح عن الاعتزاز بمستوى التعاون والتنسيق بين الكويت وروسيا في مجلس الأمن، وبمدى متانة العمل المشترك بين وفدي البلدين لدى الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بقضايا المنطقة والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة.