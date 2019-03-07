وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: نواجه أزمة خطيرة على الحدود

حذرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستين نيلسن، اليوم الأربعاء، من أن الهجرة غير الشرعية تخرج عن السيطرة بما يهدد السلامة العامة والأمن الداخلي، مشيرة إلى وجود أزمة خطيرة على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأوضحت نيلسن، خلال الشهادة التي أدلت بها أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، أن معدل المعابر الحدودية غير الشرعية "ارتفع بشكل كبير"، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يزداد العدد أكثر في الأشهر القادمة، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وفي محاولة منها لتبرير إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، قالت نيلسن: "نحن نواجه أزمة حقيقة خطيرة ومستمرة على حدودنا"، مضيفة: "هذه ليست أزمة مصنعة. إنما حقا حالة طوارئ".

وأضافت الوزيرة: "على الرغم من أننا قد نختلف على الحلول، آمل أن يكون هناك إجماع على أن النظام الحالي لا يعمل".

وأكدت نيلسن أن إدارة ترامب رحلت آباء دون أطفالهم بعدما وصلوا إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك طلبا للجوء، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية تمنحهم الاختيار بين الترحيل طوعا بصحبة أطفالهم أوبدونهم.

وقالت نيلسن إن إدارة الهجرة والجمارك لا تمنع لم شمل الأسر، إلا أن هناك بعض الأطفال الذين لم يتم جمع شملهم مع والديهم بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وشددت نيلسن على أن وزارة الأمن الداخلي تمتلك "السلطة القانونية" لتفريق الأسر على الحدود، لكنها أشارت إلى أن الفصل ليس سياسة، على الرغم من تصريحات ترامب التي تشير إلى عكس ذلك.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تصويتا على قرار منع ترامب من إعلان حالة الطوارئ الوطنية، بعدما أقر مجلس النواب ذات القرار.

وكان ترامب أعلن حالة الطوارئ الوطنية هذا الشهر بعد ما رفض الكونجرس طلبه الحصول على 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الحدودي. وتعهد الأسبوع الماضي باستخدام حق النقض ضد القرار إذا وافق عليه المجلسان.