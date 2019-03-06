الرئيس السوداني يهنئ نظيره السنغالي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس السنغالي مكي سال، هنأه خلالن بتجديد ثقة الشعب السنغالي بانتخابه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت هناك الأحد.

وأعرب البشير، في الاتصال الهاتفي، عن تهانيه وتهاني الحكومة والشعب السوداني الحارة للرئيس سال، متمنياً له التوفيق في ولايته الجديدة وللشعب السنغالي المزيد من التقدم والازدهار.

وأكد البشير، حرصه على استمرار التعاون وتطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، وجه الرئيس السنغالي الشكر للرئيس السوداني على اتصاله الهاتفي وتهنئته، مؤكدا على الروابط التاريخية بين الشعبين السنغالي والسوداني، معرباً عن أمنياته للسودان بمزيد من التقدم والازدهار.

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات في السنغال أعلنت فوز الرئيس مكي سال في الانتخابات الرئاسية من الجولة التولى بحصوله على 58% من جملة الأصوات.