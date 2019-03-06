إغلاق محطة مترو في لندن بعد إنذار كاذب

أغلقت سلطات النقل محطة رئيسية لمترو أنفاق لندن لفترة وجيزة، أمس الثلاثاء، بسب إنذار عن وجود حريق تبين لاحقا أنه إنذار كاذب، وذلك بعد ساعات من قول الشرطة إن 3 قنابل أرسلت في طرود عبر البريد إلى مراكز نقل أخرى في المدينة.

وجرى إغلاق محطة كينجز كروس وهي محطة تبادلية لنحو نصف ساعة بعد أنباء عن نشوب حريق، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت متحدثة باسم هيئة النقل في لندن: "نعتقد أنه كان إنذارا كاذبا في إحدى نقاط الحريق"، مضيفة أن "التحقيقات تتواصل لمعرفة سبب الإنذار".

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء لندن إنه ثمة انذار كاذب وإن رجال الإطفاء تأكدوا من عدم وجود حريق خلال 10 دقائق من وصولهم للموقع.

وكانت المحطة ذاتها شهدت حريقا مدمرا في عام 1987 تسبب في مقتل 31 شخصا.

وقالت الشرطة، في وقت سابق، إن قنبلة أرسلت داخل طرد إلى مبنى إداري في مطار هيثرو بلندن مما أدى إلى اندلاع حريق عند فتحه لكنه لم يتسبب في وقوع أي إصابات.