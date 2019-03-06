مسؤول أمريكي: ندرس فرض عقوبات ثانوية على فنزويلا

قال إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي لفنزويلا إن واشنطن تدرس فرض عقوبات ثانوية على كاراكاس بسبب الأزمة الفنزويلية.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مرتبطة بفنزويلا ضد ستة أفراد. وبعد فرض جولة جديدة من العقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالعقوبات.

وذكرت وكالة انباء سبوتنيك الروسية إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعا لمظاهرات حاشدة ضد الإمبريالية الاستعمارية يوم 9 مارس وذلك في كلمة له في ذكرى وفاة سلفه هوجو تشافيز الذي مات في 2013.

وقال مادورو في التاسع من مارس يمر 4 سنوات على قرار أوباما بان فنزويلا تمثل تهديدا، وقد تقرر أن يكون هذا اليوم هو يوم ضد الإمبريالية وسوف نخرج في الشوارع يوم السبت 9 مارس.