توقف عمليات البحث عن متسلقين أوربيين اثنين فقدا بمنطقة جبلية بباكستان

توقفت عمليات البحث عن إثنين من المتسلقين الأوروبيين أُُدرجا على قائمة المفقودين منذ أكثر من أسبوع في جبل "نانكا بربت" بباكستان.

وقال سكرتير نادي "جبال الألب في باكستان" كرار حيدري - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الأربعاء، إن فريق الإنقاذ الإسباني الباكستاني المشترك قرر إنهاء جهوده بشأن هذا الصدد بعد إجراء محاولة بحث أخرى غير ناجحة اليوم، مؤكدًا أنه قرار مؤلم للغاية، كما لفت إلى أن أفراد الإنقاذ والجيش الباكستاني وأسر المتسلقين وأصدقائهم فعلوا كل ما بوسعهم بغرض العثور على المفقودين.

وكان متسلقان أحدهما إيطالي والآخر بريطاني قد أُدرجا منذ أكثر من أسبوع على قائمة المفقودين بمنطقة جبلية بباكستان تعرف باسم "الجبل القاتل" ويعد تاسع أعلى جبل في العالم.